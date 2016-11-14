Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующие изменения Регулятор сегодня внес в Лицензионные условия хоздеятельности в сфере поставок тепла.
"Передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - сказано в сообщении.