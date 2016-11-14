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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53286

Тарифы на тепло теперь будут формировать местные власти, - НКРЭКУ

Местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для 28 производителей и поставщиков тепловой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие изменения Регулятор сегодня внес в Лицензионные условия хоздеятельности в сфере поставок тепла.

"Передается на местный уровень государственное регулирование 28 субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Таким образом устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов будут местные органы власти", - сказано в сообщении.

"При этом Регулятор будет осуществлять методическую работу и методологическую помощь по вопросам государственного регулирования предприятий теплоснабжения, регулирование которых будет происходить на местном уровне и продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности", - пообещал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Экономика Тариф на тепло
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