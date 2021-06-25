Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:00309

Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга

10 липня 18:00 у Національному театрі ім.М.С.Щепкіна відбудеться передпрем’єрний показ вистави “Королева краси”.

П’єса «Королева краси» є своєрідною творчою візитівкою відомого британського драматурга, сценариста і кінорежисера ірландського походження Мартіна Макдонаха (Martin McDonagh). Гучний дебют твору відбувся у 1996 році, а першою сценою, з якої почався глядацький тріумф, став знаменитий нью-йоркський Бродвей. З того часу «Королева краси» швидко опанувала репертуарні афіші провідних театрів планети.

Твір зазнав безліч авторських інтерпретацій, втім, зберіг глибоку драматургічну сутність. Головна сюжетна колізія будується на складних психологічних стосунках між похилою матір’ю Мег та її перезрілою донькою Морін. Жінки самотньо проживають у далекій глибинці, де важка бідність тотально межує з неприхованою жорстокістю, а любов і ненависть міцно переплелась в одне єство.

Сестри Морін давно одружились, мають власні сім’ї і роз’їхались по світах, а вона сама не знайшла сімейного щастя, бо на шляху до нього опинилась… рідна мати. І так не може тривати безкінечно.
Вистава гостро ставить питання еміграції, сімейного насильства, важкої патріархальної спадщини та віри у людину. У сценічне полотно включено елементи японської театральної традиції.

Режисер-постановник -Дмитро Демков
Асистент режисера – Владислав Писарев
Художник – сценограф – Аліна Гайворонська
Художники з освітлення – Максим Рокін, Володимир Рубан
Звукорежисери – Максим Криштоп, Ірина Порошина
Дійові особи та виконавці:
Морін Фолан – Анастасія Леміш
Мег Фолан – Крістіна Зограбян/Сергій Єрошкін
Пато Дулі – Олександр Середа
Рей Дулі – Владислав Писарев
Коти – Владислав Божок, Сергій Мірошниченко
Тривалість – 1 год. 20 хв.

 
Досуг Анонс Премьера Спектакль
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви
Сегодня 12:24

Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви

Всеукраїнський фестиваль «Козацький Родослав» у рамках святкування 362-ї річниці перемоги війська І. Виговського у Конотопській битві 1659 року відбудеться 10...

У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest»
06.07.2021 08:14

У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest»

Агенція промоції «Суми» та творче об'єднання «ЯнЛуг» оголошують старт нового музичного проєкту – фестивалю «Галерея Fest»....

У Сумах відкриють виставку фототовариства «Друзі Дагера»
30.06.2021 08:40

У Сумах відкриють виставку фототовариства «Друзі Дагера»

Люди, закохані в ЇЇ Величність Фотографію! Так називають себе члени фототовариства «Друзі Дагера», чию дебютну колективну виставку Сумська міська галерея...

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу
27.06.2021 09:47

Завтра в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу

28 июня в Сумах разыграют Суперкубок области по футболу....

У СНАУ пройде міжнародна виставка собак
25.06.2021 09:43

У СНАУ пройде міжнародна виставка собак

26-27 червня у Сумах відбудуться міжнародні виставки собак “Сумські Зорі-2021” та “Суми-2021”....

Новости

На Сумщине еще 21 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:28
В Шостке мопедист сбил пенсионерку: пострадали оба
Сегодня 14:37
Часть Сум останется на неделю без газа
Сегодня 14:20
Мэр Сум исключил две фракции горсовета из бюджетного процесса
Сегодня 13:51
На Сумщине будут судить лесничего из-за служебной халатности которого срубили 333 дерева на 3,2 млн грн
Сегодня 13:43
В Сумах полицейские обнаружили плантацию конопли
Сегодня 13:17
Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга
Сегодня 13:00
У Сумах стартує тиждень екскурсій
Сегодня 12:45
Жителів Сумщини запрошують на святкування 362-ї річниці Конотопської битви
Сегодня 12:24
На Сумщине сосед спас пожилую женщину на пожаре
Сегодня 12:19
На Сумщине водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Сегодня 12:05
У Новій Слободі згадували жертв трагедії 1942 року
Сегодня 11:52
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.