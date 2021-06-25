Сумський театр запрошує на виставу за п’єсою відомого британського драматурга 10 липня 18:00 у Національному театрі ім.М.С.Щепкіна відбудеться передпрем’єрний показ вистави “Королева краси”.

П’єса «Королева краси» є своєрідною творчою візитівкою відомого британського драматурга, сценариста і кінорежисера ірландського походження Мартіна Макдонаха (Martin McDonagh). Гучний дебют твору відбувся у 1996 році, а першою сценою, з якої почався глядацький тріумф, став знаменитий нью-йоркський Бродвей. З того часу «Королева краси» швидко опанувала репертуарні афіші провідних театрів планети.

Твір зазнав безліч авторських інтерпретацій, втім, зберіг глибоку драматургічну сутність. Головна сюжетна колізія будується на складних психологічних стосунках між похилою матір’ю Мег та її перезрілою донькою Морін. Жінки самотньо проживають у далекій глибинці, де важка бідність тотально межує з неприхованою жорстокістю, а любов і ненависть міцно переплелась в одне єство.

Сестри Морін давно одружились, мають власні сім’ї і роз’їхались по світах, а вона сама не знайшла сімейного щастя, бо на шляху до нього опинилась… рідна мати. І так не може тривати безкінечно.

Вистава гостро ставить питання еміграції, сімейного насильства, важкої патріархальної спадщини та віри у людину. У сценічне полотно включено елементи японської театральної традиції.

Режисер-постановник -Дмитро Демков

Асистент режисера – Владислав Писарев

Художник – сценограф – Аліна Гайворонська

Художники з освітлення – Максим Рокін, Володимир Рубан

Звукорежисери – Максим Криштоп, Ірина Порошина

Дійові особи та виконавці:

Морін Фолан – Анастасія Леміш

Мег Фолан – Крістіна Зограбян/Сергій Єрошкін

Пато Дулі – Олександр Середа

Рей Дулі – Владислав Писарев

Коти – Владислав Божок, Сергій Мірошниченко

Тривалість – 1 год. 20 хв.