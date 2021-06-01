На Сумщине задержали отца, который пешком следовал к дочери в Россию Военнослужащие отдела «Глухов» Сумского погранотряда, выполняя задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы задержали гражданина Украины за попытку незаконного пересечения госграницы.

Наш земляк объяснил, что следовал в РФ к дочери, которая проживает в. Москве. Накануне законно ему государственную границу не удалось пересечь из-за того, что срок действия его документа закончился, и он решил податься «напрямик».

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.

Материалы дела направлены в суд, который и будет решать дальнейшую судьбу нарушителя.