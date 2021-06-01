Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:49407

На Сумщине задержали отца, который пешком следовал к дочери в Россию

Военнослужащие отдела «Глухов» Сумского погранотряда, выполняя задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы задержали гражданина Украины за попытку незаконного пересечения госграницы.

Наш земляк объяснил, что следовал в РФ к дочери, которая проживает в. Москве. Накануне законно ему государственную границу не удалось пересечь из-за того, что срок действия его документа закончился, и он решил податься «напрямик».

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП.

Материалы дела направлены в суд, который и будет решать дальнейшую судьбу нарушителя.

Право Пограничники
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине на взятке в 10 000 евро поймали пограничника
23.06.2021 10:22

На Сумщине на взятке в 10 000 евро поймали пограничника

На Сумщине задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды оперативным сотрудником пограничного отряда и его посредником....

На Сумщине пограничники предотвратили вывоз из Украины старинных книг
15.06.2021 16:52

На Сумщине пограничники предотвратили вывоз из Украины старинных книг

14 июня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинных...

Сумские пограничники поймали двух россиян, ради отдыха в Одессе переплывших Ворсклу
06.06.2021 09:01

Сумские пограничники поймали двух россиян, ради отдыха в Одессе переплывших Ворсклу

Пограничники задержали двух граждан Российской Федерации, которые пытались пересечь государственную границу по реке Ворскла....

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном «Мерседесе»
04.06.2021 11:50

Россиянин пытался въехать в Украину на угнанном «Мерседесе»

Пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом....

Россиянин, пересекший границу, назвался сумским пограничникам украинцем (видео)
01.06.2021 14:59

Россиянин, пересекший границу, назвался сумским пограничникам украинцем (видео)

Признался, что паспорт с двуглавым орлом закопал в лесу....

Новости

На Сумщине еще 21 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 08:28
Сумские футзалисты будут играть за чемпиона Беларуси
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины взял себе в советники киевлянина
Сегодня 09:12
На Сумщине задержали отца, который пешком следовал к дочери в Россию
Сегодня 08:49
На Олимпийские игры в Токио едут всего четверо сумчан
Сегодня 08:02
В Сумах маршрутка попала в ДТП
Вчера 22:47
Конотопчанка, продавая детскую коляску в интернете, потеряла 22 тыс. грн
Вчера 17:53
Встречайте праздник мороженого от ТМ «Ласунка» в вашем городе! ®
Вчера 17:28
Для жителей Курского микрорайона в Сумах организован подвоз технической воды
Вчера 17:27
Прокурор Сумщины пожаловался на судью Сумского апелляционного суда
Вчера 17:15
В Сумской области сократят количество судов
Вчера 16:40
АФФК «Сумы» начал подготовку к новому сезону
Вчера 15:58
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Окупація: Місія «Дощ» (Люк Спарк, 2020)
Кино Планета Кіно
16.50; 22.00
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Ми є. Ми поруч (Роман Балаян, 2020)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Четвертий (Марк Тойя, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 21.30
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Ая та відьма (Горо Міядзакі, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.