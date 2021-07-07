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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:47409

В Сумах маршрутка попала в ДТП

Сегодня, 7 июля, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault Duster, перед началом движения, не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с автобусом «Рута», водитель которого двигался в попутном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Renault Duster протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право ДТП с маршруткой
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