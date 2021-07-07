В Сумах маршрутка попала в ДТП Сегодня, 7 июля, около 17.00, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что водитель автомобиля Renault Duster, перед началом движения, не убедился в безопасности своих действий, после чего допустил столкновение с автобусом «Рута», водитель которого двигался в попутном направлении.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водителя Renault Duster протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.