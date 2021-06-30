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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Прокурор Сумщины пожаловался на судью Сумского апелляционного суда

Руководитель Сумской областной прокуратуры 7 июля направил в Высший совет правосудия жалобу по дисциплинарному проступку судьи Сумского апелляционного суда.

Так, 24 мая 2021 года в Сумской апелляционный суд поступили апелляционные жалобы подозреваемого в махинациях с имуществом одного из крупнейших предприятий Сумщины на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы о применении меры пресечения в виде 20 млн 117 тыс. грн залога. В тот же день автоматизированным распределением определен состав коллегии судей дело и назначено к судебному разбирательству на 8.20 26 мая 2021 года. Несмотря на то, что 25 мая материалы дела Заречным районным судом г. Сумы были направлены в Сумской апелляционный суд и получены работником аппарата этого суда под личную подпись в разносной книге, 26 мая во время судебного заседания председательствующая судья сообщила об отсутствии материалов уголовного производства, в связи с чем апелляционное рассмотрение было отложено на другую дату.

Таким образом, отложение апелляционного рассмотрения, по мнению прокуратуры, осуществлено безосновательно, в результате чего нарушены требования ч. 2 ст. 422 УПК Украины, согласно которым апелляционная жалоба на постановление следственного судьи рассматривается не позднее чем через три дня после ее поступления в суд апелляционной инстанции.

Более того, очередное судебное заседание также не произошло из-за занятости судьи, который входит в состав коллегии судей, в рассмотрении другого дела. После замены двух из трех судей, которые входили в состав суда, коллегией судей Сумского апелляционного суда только 23 июня рассмотрены апелляционные жалобы, по результатам чего, несмотря на обоснованность сообщенного подозрения и наличие всех рисков, на которые ссылался следственный судья Заречного районного суда г. Сумы, к подозреваемому применена мера пресечения в виде личного обязательства.

При этом апелляционным судом, по мнению прокуратуры, проигнорированы требования ч. 8 ст. 194 УПК Украины, которой предусмотрено, что к подозреваемому, обвиняемому в совершении преступления, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа более 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, может быть применена мера пресечения только в виде залога или содержания под стражей в случаях и в порядке, предусмотренных настоящей главой.

Следовательно, по мнению прокуратуры, судья Сумского апелляционного суда допустила существенные нарушения норм процессуального права при осуществлении правосудия, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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