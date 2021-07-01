Дмитро Живицький: роботи з реконструкції приймальних відділень лікарень на Сумщині на завершальному етапі

Також Дмитро Живицький проінспектував приміщення обласного онкодиспансеру, які потребують реконструкції.
«Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги обласної лікарні, яке створювалося в рамках програми «Велике будівництво» Президента України Володимира Зеленського, вже необхідно здавати в експлуатацію, і зараз будемо пришвидшувати цей процес, – зазначив Дмитро Живицький. – Закінчені роботи і у приймальному відділенні дитячої міської лікарні Святої Зінаїди».
Також голова облдержадміністрації оглянув територію, де знаходиться обласний онкодиспансер.
«Плануємо знести старі будівлі й збудувати новий корпус. Тут лікуються люди з тяжкими захворюваннями. І вони мають отримувати допомогу в комфортних цивілізованих умовах», – наголосив Дмитро Живицький.