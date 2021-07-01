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Дмитро Живицький: роботи з реконструкції приймальних відділень лікарень на Сумщині на завершальному етапі

На цьому голова Сумської облдержадміністрації наголосив, оглянувши відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги обласної лікарні, приймальне відділення Сумської міської дитячої клінічної лікарні Святої Зінаїди.

Також Дмитро Живицький проінспектував приміщення обласного онкодиспансеру, які потребують реконструкції.

«Відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги обласної лікарні, яке створювалося в рамках програми «Велике будівництво» Президента України Володимира Зеленського, вже необхідно здавати в експлуатацію, і зараз будемо пришвидшувати цей процес, – зазначив Дмитро Живицький. – Закінчені роботи і у приймальному відділенні дитячої міської лікарні Святої Зінаїди».

Також голова облдержадміністрації оглянув територію, де знаходиться обласний онкодиспансер.

«Плануємо знести старі будівлі й збудувати новий корпус. Тут лікуються люди з тяжкими захворюваннями. І вони мають отримувати допомогу в комфортних цивілізованих умовах», – наголосив Дмитро Живицький.

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