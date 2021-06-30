Велике будівництво на Сумщині: унікальний дитячий садок в обласному центрі готовий на 84% Голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький під час інспектування цього об’єкту наголосив підряднику на необхідності пришвидшити хід будівельних робіт.

«Діти 12-го мікрорайону вже зачекались на новий сучасний дитячий садок, – зазначив Дмитро Живицький. – Саме тому я дав завдання компанії-підряднику пришвидшити хід робіт, але, звісно, не за рахунок якості. Цей унікальний об’єкт має бути справді сучасним й ідеальним не лише за плануванням, але й за будівництвом».

За словами голови Сумської облдержадміністрації, завдяки програмі Президента України Володимира Зеленського в Сумах реалізується об’єкт, який вражатиме своїм виглядом і комфортом.

«Все краще – дітям. Адже за ними – майбутнє Сумщини й України», – наголосив Дмитро Живицький.

Довідково

Загальний бюджет проєкту «Будівництво нового дитячого садка в Сумах», який реалізується в рамках програми «Велике будівництво», – 58,8 млн грн. Кошти, заплановані на спорудження садочка та благоустрій території навколо, виділені з державного та місцевого бюджетів. Зокрема, у 2021 році з державного бюджету виділено 21 млн грн.

Дитячий садок в Сумах є унікальним. Це розробка архітекторів та дизайнерів із м. Суми. Родзинка в тому, що в садочку максимально використовуватиметься природне освітлення. Також там будуть басейн, підйомник, тепла підлога.

Реалізація проекту забезпечить доступність дошкільної освіти у прилеглому районі, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою, розміщення восьми груп загальною кількістю 160 дітей.