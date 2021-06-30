Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:09297

Розпочни свій бізнес з допомогою служби зайнятості Сумщини

На Сумщині будуть реалізовувати міжнародний проєкт спільно з обласною службою зайнятості.

- Щойно надійшла приємна новина: на Сумщині міжнародна організація праці у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні розпочали реалізацію спільного проєкту «Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні», - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Ми із самого початку беззаперечно підтримали пропозицію про впровадження в нашій області Проєкту з подолання соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 серед жінок та їх реінтеграції до ринку праці.

Один із напрямів Проєкту, за словами посадовця, стосується зміцнення потенціалу для розширення економічних можливостей для жінок і підтримка ММСП, очолюваних жінками. Заплановано, що щонайменше 100 жінок у цільових областях пройдуть навчання з розвитку їх підприємницьких навичок та 25 жінок-підприємниць, які розроблять найбільш перспективні бізнес-плани, отримають менторську підтримку для реалізації своїх бізнес-планів щодо створення нових або розвитку існуючих ММСП, включаючи перехід до більш стійких бізнес-моделей, що допоможуть пристосуватися у новому посткризовому бізнес-середовищі.

Навчання заплановано на липень-серпень цього року. У масштабному Проєкті беруть участь лише дві області України – Сумська та Рівненська.

На Сумщині навчання проходитиме у Сумах, Охтирці та Конотопі. (м.Конотоп – 21-23 липня, м.Суми – 26-28 липня, м.Охтирка – 2-4 серпня). У групі - 20-25 осіб.

Кандидати повинні обов’язково зареєструватись за посиланням, при реєстрації вони вказують свою електронну адресу, на яку від організаторів  будуть надіслані матеріали  тренінгу.

Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

- МОП та ПРООН визнають важливу роль служби зайнятості у сприянні працевлаштування та навчанні підприємництву безробітного населення та шукачів роботи, - стверджує В.Підлісний. – Тому ми негайно приступили до формування навчальних груп на безплатний триденний тренінг за методикою МОП «Розпочни свій бізнес» серед жінок, які мають бізнес ідею, бажають отримати нові навички ведення підприємницької діяльності та започаткувати чи розвинути власну справу, навчитися розробляти бізнес план та отримати супровід на шляху до реалізації власної бізнес-ідеї.  

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 11 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:04
Встречайте праздник мороженого от ТМ «Ласунка» в вашем городе! ®
Сегодня 17:28
Для жителей Курского микрорайона в Сумах организован подвоз технической воды
Сегодня 17:27
Прокурор Сумщины пожаловался на судью Сумского апелляционного суда
Сегодня 17:15
В Сумской области сократят количество судов
Сегодня 16:40
АФФК «Сумы» начал подготовку к новому сезону
Сегодня 15:58
Велике будівництво на Сумщині: унікальний дитячий садок в обласному центрі готовий на 84%
Сегодня 15:41
Сумчан приглашают поучаствовать в интернет-конкурс «День соцсетей: #Я_в_тренде»
Сегодня 15:30
Розпочни свій бізнес з допомогою служби зайнятості Сумщини
Сегодня 15:09
Сумские хоккеистки сыграют за сборную в Польше
Сегодня 15:00
Тростянецкий водоканал год пользовался подземными водами бесплатно
Сегодня 14:44
Что прогнозируют сумские синоптики до конца недели?
Сегодня 14:41
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Тілоохоронець дружини кілера (Патрік Г'юз, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.25
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
13.45
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.45
За що нам це? (Філіпп де Шоврон, 2019)
За що нам це? (Філіпп де Шоврон, 2019)
Кино Планета Кіно
15.30; 20.00
Судна ніч назавжди (Еверардо Валеріо Ґоут, 2021)
Судна ніч назавжди (Еверардо Валеріо Ґоут, 2021)
Кино Планета Кіно
18.00; 22.00; с 08.07.2021 - 19.20; 09-10.07.2021 - 17.35
Школа хороших дружин (Мартен Прово, 2020)
Школа хороших дружин (Мартен Прово, 2020)
Кино Планета Кіно
12.50
Відділ Q: Ефект Марко (Мартін Зандвлієт, 2021)
Відділ Q: Ефект Марко (Мартін Зандвлієт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.