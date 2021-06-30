Розпочни свій бізнес з допомогою служби зайнятості Сумщини На Сумщині будуть реалізовувати міжнародний проєкт спільно з обласною службою зайнятості.

- Щойно надійшла приємна новина: на Сумщині міжнародна організація праці у співпраці з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні розпочали реалізацію спільного проєкту «Розширення економічних можливостей для жінок як відповідь на кризу COVID-19 в Україні», - говорить директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний. – Ми із самого початку беззаперечно підтримали пропозицію про впровадження в нашій області Проєкту з подолання соціально-економічних наслідків пандемії COVID-19 серед жінок та їх реінтеграції до ринку праці.

Один із напрямів Проєкту, за словами посадовця, стосується зміцнення потенціалу для розширення економічних можливостей для жінок і підтримка ММСП, очолюваних жінками. Заплановано, що щонайменше 100 жінок у цільових областях пройдуть навчання з розвитку їх підприємницьких навичок та 25 жінок-підприємниць, які розроблять найбільш перспективні бізнес-плани, отримають менторську підтримку для реалізації своїх бізнес-планів щодо створення нових або розвитку існуючих ММСП, включаючи перехід до більш стійких бізнес-моделей, що допоможуть пристосуватися у новому посткризовому бізнес-середовищі.

Навчання заплановано на липень-серпень цього року. У масштабному Проєкті беруть участь лише дві області України – Сумська та Рівненська.

На Сумщині навчання проходитиме у Сумах, Охтирці та Конотопі. (м.Конотоп – 21-23 липня, м.Суми – 26-28 липня, м.Охтирка – 2-4 серпня). У групі - 20-25 осіб.

Кандидати повинні обов’язково зареєструватись за посиланням, при реєстрації вони вказують свою електронну адресу, на яку від організаторів будуть надіслані матеріали тренінгу.

Програма тренінгу включає такі теми: бізнес-план, маркетинг, робота з персоналом, закупівлі, розрахунок собівартості, фінансове планування, стартовий капітал.

- МОП та ПРООН визнають важливу роль служби зайнятості у сприянні працевлаштування та навчанні підприємництву безробітного населення та шукачів роботи, - стверджує В.Підлісний. – Тому ми негайно приступили до формування навчальних груп на безплатний триденний тренінг за методикою МОП «Розпочни свій бізнес» серед жінок, які мають бізнес ідею, бажають отримати нові навички ведення підприємницької діяльності та започаткувати чи розвинути власну справу, навчитися розробляти бізнес план та отримати супровід на шляху до реалізації власної бізнес-ідеї.