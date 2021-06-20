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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:00177

Сумские хоккеистки сыграют за сборную в Польше

Игроки МСК «Сумчанка» сыграют в составе национальной сборной Украины.

13 хоккеисток из Сум приехали в город Валч (Польша), где состоится международный турнир сборных Польши, Литвы и Украины.

Главный тренер Светлана Макаева вызвала в сборную сумчанок: Татьяну Степанченко, Евгению Мороз, Оксану Пономаренко, Екатерину Самоходченко, Екатерину Шокаленко, Юлию Шевченко, Юлиану Фадееву, Валерию Тищенко, Анну Куровскую, Валерию Зайцеву, Карину Леонову, Анастасию Воеводу, Валерию Рудиченко, Анну Танченко, а также легионеров, воспитанниц сумского хоккея: Алину Фадееву (HF «Lorenzoni», Италия), Ольгу Куровскую (ХК «Минск», Беларусь), Ольгу Гончаренко (ГХК «Ритм», Буларусь) и Екатерину Покидько (Нидерланды).

В состав тренерского штаба вошли: тренер команды Евгений Бондаренко, менеджер - Марина Солодовник и начальник команды - Елена Коротенко.

Первая игра состоится 8 июле со сборной Польши.

Спорт Сборная Украины Хоккей на траве
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