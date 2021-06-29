Что прогнозируют сумские синоптики до конца недели?

8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +14 .. + 19 °С, днем +25 .. + 30 °С.
9 - 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +27 .. + 32 °С.
В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), будьте осторожны с огнем.
7 июля погоду на Сумщине будет определять юго-западная периферия антициклона....
Сумской областной гидрометцентр сообщает, что 6 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков....
2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области...
1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле....
30 июня погоду на Сумщине будет определять поле пониженного давления....