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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4156

Что прогнозируют сумские синоптики до конца недели?

До конца недели на Сумщине ожидается сухая, жаркая погода.

8 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью +14 .. + 19 °С, днем +25 .. + 30 °С.

9 - 10 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +27 .. + 32 °С.

В лесах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), будьте осторожны с огнем.

Общество Прогноз погоды
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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