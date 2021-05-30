На Сумщине ушел из жизни Виктор Ющенко 4 июля ушел из жизни заслуженный машиностроитель Украины, депутат областного и Ямпольского районного советов многих созывов, бывший директор Свесского насосного завода Ющенко Виктор Иосифович.

Вся его трудовая деятельность была связана со Свесским насосным заводом. Виктор Иосифович прошел путь от ученика фрезеровщика до руководителя предприятия, будучи патриотом завода и поселка Свесса он внес неоценимый вклад в их всестороннее развитие. Человек широкой души и беспокойно сердца, верный товарищ, любящий муж и отец, сообщает Ямпіль.інфо.