На Сумщине ушел из жизни Виктор Ющенко

Вся его трудовая деятельность была связана со Свесским насосным заводом. Виктор Иосифович прошел путь от ученика фрезеровщика до руководителя предприятия, будучи патриотом завода и поселка Свесса он внес неоценимый вклад в их всестороннее развитие. Человек широкой души и беспокойно сердца, верный товарищ, любящий муж и отец, сообщает Ямпіль.інфо.
Исполнительный комитет Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким бывшего Лебединского городского головы Тересова Владимира Ивановича по...
4 июля ни стало врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина....
В Шостке на 76-м году жизни отошла в вечность тренер по волейболу уже бывшей КДЮСШ «Свема» Екатерина Шара....
Коллектив Сумской областной филармонии глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - смерти талантливой скрипачки, солистки филармонии, педагога Савельевой Евгении Петровны,...
Ахтырская городская территориальная громада сообщает, что сегодня, 30 мая, скончался Иван Григорьевич Шаповалов, художник, Почетный гражданин города Ахтырка, Человек с...