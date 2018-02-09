Жителю Сумщины вынесли приговор за нападение на энергетиков В Конотопском районе потребитель угрожал убийством специалисту АО «Сумыоблэнерго».

В марте этого года бригада электромонтеров во главе с заместителем директора филиала «Конотопский РЭС» проводили рейдовую проверку потребителей района. Осматривая счетчик в квартире одного из жителей села Лобковка, энергетики обнаружили, что электроэнергия в домохозяйстве не учитывается, и заметили, что потребитель прячет какой электропровод. На просьбу предоставить доступ к подозрительному электропроводу специалисты получили категорический отказ. Поэтому они предупредили потребителя, что вынуждены будут обратиться в полицию. В ответ на это потребитель вышел в соседнее помещение, взял предмет, похожий на пистолет, и положил его в карман.

Осознавая угрозу, заместитель директора филиала «Конотопский РЭС» вызвал правоохранителей. В то же время он пытался успокоить мужчину, однако его призывы к правовому решению конфликта не подействовали - потребитель вел себя откровенно агрессивно, ругался и угрожал энергетикам. Незадолго до прибытия наряда полиции мужчина вынул из кармана пистолет и выстрелил в пол перед ногами работников АО «Сумыоблэнерго», после чего взвел затвор и направил пистолет в лицо заместителя директора филиала «Конотопский РЭС» со словами: «Сейчас сделаю дырку в голове». Но услышав, что в помещение входят правоохранители, потребитель положил пистолет в карман и вышел им навстречу. Преступник был задержан.

Уже в присутствии сотрудников полиции была осмотрена электроустановка и выяснено, что электропровод подключен вне прибора учета электроэнергии. Был составлен акт о нарушении, в котором также зафиксировано, что потребитель совершил кражу электроэнергии. Правоохранителями для проведения следственных действий изъяли фрагмент электропровода.

Как выяснилось в ходе расследования преступления, мужчина незаконно переделал стартовый (сигнальный) пистолет в огнестрельное оружие и снабдил его самодельными патронами (заряженными картечью). К тому же, оружие он хранил без соответствующего на то разрешения.

По факту нападения на работников АО «Сумыоблэнерго» было открыто уголовное производство. Установлено, что мужчина совершил уголовные правонарушения, предусмотренные частью 1 статьи 263-1 (незаконное изготовление огнестрельного оружия и незаконное изготовление боеприпасов), части 1 статьи 263 (хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения), частью 1 статьи 129 (угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы) Уголовного кодекса Украины.

17 июня Конотопский горрайонный суд Сумской области вынес преступнику приговор - три с половиной года лишения свободы. Однако из-за преклонного возраста обвиняемого (почти 80 лет) и отношение потерпевшего (заместителя директора филиала «Конотопский РЭС»), который не настаивал на суровости наказания, суд освободил мужчину от отбывания наказания, установив испытательный срок - два года, сообщает АО «Сумыоблэнерго».