В Сумах расследуют завышение тарифа на вывоз мусора на 8,3 млн грн

По данному факту Сумской прокуратурой также было открыто уголовное производство №42019201010000327 по ч. 1 ст. 364-1 УК Украины. Кроме того, по заявлению Главного управления, Сумским РУП ГУНП в Сумской области было открыто уголовное производство №12020205520000250 по ст. 384 УК Украины по факту предоставления в суд заведомо поддельных документов по несению расходов на обустройство контейнерных площадок и заработную плату. В пределах указанных уголовных производств Главным управлением также было заявлено ходатайство о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. Как сообщила окружная прокуратура г. Сумы, в настоящее время следственные действия продолжаются и проводятся необходимые экспертные исследования.
Главное управление продолжает следить за расследованием дела и будет принимать все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы виновные понесли, предусмотренную законом, ответственность, а потребителям была возвращена излишне взыскана плата за услуги по вывозу бытовых отходов.
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