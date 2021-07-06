Сумчан приглашают поучаствовать в интернет-конкурс «День соцсетей: #Я_в_тренде» Социальные сети — одно из лучших изобретений человечества. По крайней мере точно одно из самых интересных! Еще бы, ведь они помогают не только общаться, но и развлекаться, находить хобби, учиться и даже развивать собственный бизнес. И это далеко не все преимущества! В конце концов, стоит просто посмотреть на цифры: сейчас из почти восьмимиллиардного населения планеты сетями пользуется 4,2 млрд людей. А это больше половины!

Так что, социальные сети захватили мир? В определенной степени так и есть. Уверены, что вы тоже пользуетесь ими. Facebook, Instagram, TikTok: вы точно имеете профиль хотя бы в одной из них. А может даже мечтаете создать собственную.

А знали ли вы, что 30 июня отмечается #SMDay (он же — День социальных сетей)? Этот действительно незаурядный праздник был основан в 2010 году как способ отметить и признать влияние соцсетей на глобальные коммуникации. Поэтому не видим повода не отпраздновать его! А как сделать это лучше?

Принять участие в новом невероятно интересном конкурсе от онлайн-школы «На Урок» для учащихся 5-11 классов «День соцсетей: # Я_в_тренде»! Участники интерактива смогут узнать много увлекательных фактов о самых популярных социальных сетях, а также вспомнят важные правила безопасности при пользовании ими.

Что такое боты? Как на нас влияют фейки и как их распознать? Кто работает над продвижением брендов в соцсетях? Уверены, вы знаете ответы на каждый из этих вопросов и прекрасно разбираетесь в ключевых функциях любимых соцсетей. Поэтому не теряйте времени и скорее регистрируйтесь на конкурс!

Присоединиться к онлайн-конкурсу можно с 25 июня по 30 июля. Все участники гарантированно получат яркие призы. И пользуйтесь социальными сетями с удовольствием!