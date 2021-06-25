В полицию с заявлением о преступлении обратилась жительница города Конотоп. Она рассказала правоохранителям, что недавно на одном из Интернет-сайтов выставила объявления о продаже детской коляски. В тот же день через один из мессенджеров с ней связался потенциальный покупатель, который изъявил желание приобрести товар.
Договорившись о цене, покупатель прислал сообщение со ссылкой на Интернет-ресурс якобы для перечисления денег на карту, и предоставил определенные инструкции продавщице, которые и выполнила.
А уже через некоторое время, заметив, что с ее карты исчезло 22000 гривен, женщина поняла, что стала жертвой афериста.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и принимают меры для установления личности злоумышленника.
Работники полиции обращаются к гражданам с предостережением не доверять незнакомым телефонным собеседникам. К сожалению, невозможно предсказать, какая следующая преступная идея возникнет у аферистов и какую новую схему они реализуют.
Будьте максимально внимательными и осторожными, не дайте шанса аферистам обогатиться за ваш счет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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