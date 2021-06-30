На Сумщине в ДТП травмирован водитель мопеда

Как предварительно установили работники полиции, 49-летний водитель, находясь за рулем мопеда «Альфа», допустил столкновение с препятствием, в результате чего получил телесные повреждения. Он госпитализирован в Кролевецкую центральную больницу.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На улице Алексея Береста произошла авария с участием ГАЗ и Chery QQ....
Сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева патрульные получили 4 июля, около 23.30....
На улице Героев Крут произошла авария с участием Daewoo Nexia и ЗИЛ....
4 июля, около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева....
4 июля в 14:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге «Ромны - Сумы»,...