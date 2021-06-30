На Сумщине в ДТП травмирован водитель мопеда Происшествие произошло 6 июля, около 20.50, в селе Реутинцы Кролевецкой объединенной территориальной громады.

Как предварительно установили работники полиции, 49-летний водитель, находясь за рулем мопеда «Альфа», допустил столкновение с препятствием, в результате чего получил телесные повреждения. Он госпитализирован в Кролевецкую центральную больницу.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.