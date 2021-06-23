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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:30206

Жительница Шостки потеряла 24 тыс. грн, поговорив с фейковым банкиром

Назвавшись в телефонном разговоре сотрудником банка, злоумышленник обманом заставил жительницу Шостки перечислить 24 200 гривен на указанные им номера мобильных телефонов.

В полиции 45-летняя потерпевшая рассказала, что днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Последний рассказал, что клиентке нужно пройти авторизацию. А чтобы она не сомневалась в личности звонившего, назвал ее личные данные, частично номер ее банковской карты и примерный остаток на счету.

Женщина согласилась и предоставила «банкиру» нужную ему информацию - коды из смс-сообщения, поступившие ей из банка. Однако, по словам телефонного собеседника, возникла проблема, и ей нужно подойти к банкомату, снять с карточек деньги и зачислить их на указанные им номера мобильных телефонов. При этом он заверил женщину, что эти средства за час вернутся на ее счет. Шосткинка так и сделала.

Лишь позже она усомнилась в правильности своих действий и позвонила на «горячую» линию своего банка. От оператора узнала, что по ее счету никакой авторизации не проводится, а звонил ей аферист.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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