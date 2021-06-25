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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове пожарные ликвидировали масштабный пожар в жилом секторе (видео)

6 июля в 10:14 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Чернышевского в г. Глухов.

О пожаре сообщила хозяйка соседнего дома, которая увидела дым и пламя на кровле здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 10-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда.

По прибытию было установлено, что огонь охватил гараж по всей площади, двери, окна, утепление стены одного неподалеку расположенного дома и окна и кровлю на площади до 3 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на два жилых дома, еще один гараж и хозяйственную постройку, расположенную рядом. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания, а для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, расположенного на расстоянии 1 км от очага горения.

В 10:31 возгорание локализовали, а в 12:15 - потратив на тушение почти 20 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 12 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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