В Сумах представили, каким будет «электронный билет» в коммунальном транспорте Городские чиновники, депутаты, перевозчики и общественность обсудили вопросы развития транспортной отрасли в сумской громаде.

Во время «круглого стола» представители городской власти совместно с перевозчиками и общественностью обсудили пути и перспективы развития транспортной сферы на территории Сумской городской тергромады.

Первым рассматривался вопрос внедрения Автоматизированной системы учета оплаты проезда (АСООП) в коммунальном транспорте КП «Электроавтотранс».

В частности, на суд присутствующих представители Консорциума «Астек» (победитель конкурса по объекту АСООП) представили схему автоматизации учета оплаты проезда.

Так, председатель совета Консорциума «Астек» Анатолий Долинный сообщил, что они были одними из первых, кто начал реализовывать электронный билет на территории Украины. Среди основных критериев эффективности функционирования системы Консорциум выделил финансовые показатели перевозчика до и после внедрения проекта, учет льготников и степень удовлетворения пассажиров качеством и стоимостью услуг.

Главный инженер ООО «КС-Мехатроникс» Александр Шустеров рассказал о бортовом и расчетном оборудовании, регламентированном техническими требованиями. По его словам, оно состоит из бортовых валидаторов, компьютера и билетомата (автоматической кассы). Рассчитываться можно с помощью бесконтактной карты (транспортной карточки общего назначения) или разового бумажного билета. Последний является кодированным и соответствует фискальному законодательству, то есть рассчитан на конкретный вид транспорта и стоимость проезда не может быть валидирована два раза, поскольку система способна распознать повторное использование и имеет специальный слой защитной краски что делает невозможным использование другого, не предназначенного билета.

Внедрение данной технологии, считает начальник отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергей Яковенко, позволит повысить контроль оплаты проезда и обработки информации, учитывать перевозки льготных категорий, исключить возможности подделки средств оплаты и льготных удостоверений, ограничить возможности злоупотребления персонала транспортных предприятий, уменьшить расходы коммунального предприятия на сбор выручки, реализовать систему гибких тарифов, в том числе, систему скидок, а в перспективе внедрить АСООП в частном пассажирском транспорте.

Также участники мероприятия рассмотрели возможности развития городского пассажирского транспорта на территории Сумской городской территориальной громады. В частности, проанализировали проблемные вопросы в сфере пассажирских перевозок и требования о проведении следующего транспортного конкурса.