Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители пр-кту М. Лушпы (д. № 9, № 11) и ул. Заливная (д. № 1).
После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.
Сумской водоканал предупреждает об отключении водоснабжения части потребителей....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
В селе Новоселица, что под Сумами, местные жители остались без воды. Живут так две недели....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....