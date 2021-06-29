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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:38194

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей.

Временно не получают воду жители пр-кту М. Лушпы (д. № 9, № 11) и ул. Заливная (д. № 1).

После завершения аварийно-ремонтных работ централизованное водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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