На Сумщине полицейские задержали 18-летнего парня за убийство пенсионера

6 июля в полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил о том, что его тесть поехал на дачу в город Белополье и с 3 июля не выходит на связь. Данное сообщение полиции зарегистрировали и сразу начали поиски 68-летнего мужчины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли разыскиваемого мужчину убитым и установили лиц, причастных к убийству. Ими оказались двое местных жителей 17-ти и 18-ти лет.
Предварительно установлено, что накануне они втроем распивали спиртные напитки. В ходе чего у них возникла ссора, в результате которой парни избили мужчину и отобрали у него ценные вещи и ушли. Уже на следующий день они вернулись и убили мужчину, чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали.
Один из злоумышленников полицейские уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся мероприятия с целью задержания второго злоумышленника.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Прокуратура готовит апелляционную жалобу....
Турист из Сум зарезал и ограбил жителя Львовской области в Затоке. Погибший приехал в Одесскую область на заработки....
К 9 годам лишения свободы осужден мужчина, который убил товарища и закопал тело в лесопосадке....
25 июня оперативники полиции Черниговщины задержали мужчину, который в прошлом году до смерти избил своего знакомого в Куликовке и скрывался...
Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры поддержано обвинение в отношении 64-летнего мужчины, который лишил жизни матери сожительницы....