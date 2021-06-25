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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине полицейские задержали 18-летнего парня за убийство пенсионера

Сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в области совместно с сотрудниками отделения полиции № 1 (Белополье) Сумского районного управления полиции установили и задержали 18-летнего парня, который убил 68-летнего сумчанина.

6 июля в полицию обратился 37-летний мужчина и сообщил о том, что его тесть поехал на дачу в город Белополье и с 3 июля не выходит на связь. Данное сообщение полиции зарегистрировали и сразу начали поиски 68-летнего мужчины.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники полиции нашли разыскиваемого мужчину убитым и установили лиц, причастных к убийству. Ими оказались двое местных жителей 17-ти и 18-ти лет.

Предварительно установлено, что накануне они втроем распивали спиртные напитки. В ходе чего у них возникла ссора, в результате которой парни избили мужчину и отобрали у него ценные вещи и ушли. Уже на следующий день они вернулись и убили мужчину, чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали.

Один из злоумышленников полицейские уже задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся мероприятия с целью задержания второго злоумышленника.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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