Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:24215

Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья

6 июля в Ахтырке прошел товарищеский матч между липоводолинским «Альянсом» и СК «Полтава».

Начало игры против новичка второй лиги сложилось для «Альянса» неудачно. К 19-й минуте гости уже вели 0:2. Сначала Горжуй получил пас из глубины от Щербака и вырвался навстречу голкиперу. Удар завершился результативно. Вскоре идентичный момент произошел у ворот соперника, правда, ассистировал Горжую уже Даниленко - 2:0.

Голы изрядно разозлили «Альянс», и коллектив Юрия Ярошенко бросились отыгрываться. И это им удалось под занавес первого тайма. Сначала на 31-й минуте вратарь полтавчан потянул два пушечных удара от соперника, но с атакой уже третьим темпом в исполнении Николая Агапова ни голкиперу, ни защитникам не удалось справиться - 1:2. А потом бенефис Агапова продолжился. Сначала он установил паритет после навеса от Ярошенко на 44-й минуте. А уже в компенсированное арбитром время сумел вывести свою команду вперед.

Во втором тайме, на 54-й минуте, Даниленко сфолил в собственных владениях. Арбитр указал на «точку», а пенальти реализовал потенциальный новичок «Альянса».

Во втором тайме тренеры экспериментировали, так что немногочисленная ахтырская публика голов больше не увидела. В итоге 4:2.

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье
05.07.2021 15:49

ФК «Альянс» определился с соперниками в межсезонье

В рамках подготовки к сезону 2021/2022 липоводолинский «Альянс» проведет минимум четыре товарищеских матча с представителями различных лиг....

Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл
04.07.2021 08:46

Лидер чемпионата Сумщины впервые проиграл

3 июля прошли матчи 6-го тура чемпионата области по футболу....

«Виктория» с Сумщины стала вице-чемпионом Украины
01.07.2021 17:55

«Виктория» с Сумщины стала вице-чемпионом Украины

30 июня в Киеве состоялся финальный поединок чемпионата Украины по футболу среди аматоров....

Сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020
30.06.2021 00:45

Сборная Украины в четвертьфинале ЕВРО-2020

На чемпионате Европы по футболу завершилась стадия 1/8 финала....

Глуховчане продолжают лидировать в чемпионате Сумщины
27.06.2021 09:27

Глуховчане продолжают лидировать в чемпионате Сумщины

26 июня прошли матчи 5-го тура чемпионата области по футболу....

Новости

На Сумщине еще 11 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:04
На Сумщине полицейские задержали 18-летнего парня за убийство пенсионера
Сегодня 09:01
Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья
Сегодня 08:24
В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста
Вчера 22:25
Сумчане выступили против многоэтажки в сквере «Дружба»
Вчера 18:06
Борцы с Сумщины отличились на Гимназиаде
Вчера 17:56
Пожилых жителей Сумщины и лиц из «группы риска» призвали прививаться в первую очередь
Вчера 17:50
11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины
Вчера 17:17
На Сумщине участковые обнаружили и изъяли насаждения снотворного мака
Вчера 17:08
Из-за аварии будет остановлен Тополянский водозабор
Вчера 16:47
Какую погоду прогнозируют синоптики на Сумщине?
Вчера 16:30
Сумчанка перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Молоді авіатори України»
Вчера 15:54
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.