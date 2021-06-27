Липоводолинский «Альянс» выиграл первый контрольный поединок межсезонья

Начало игры против новичка второй лиги сложилось для «Альянса» неудачно. К 19-й минуте гости уже вели 0:2. Сначала Горжуй получил пас из глубины от Щербака и вырвался навстречу голкиперу. Удар завершился результативно. Вскоре идентичный момент произошел у ворот соперника, правда, ассистировал Горжую уже Даниленко - 2:0.
Голы изрядно разозлили «Альянс», и коллектив Юрия Ярошенко бросились отыгрываться. И это им удалось под занавес первого тайма. Сначала на 31-й минуте вратарь полтавчан потянул два пушечных удара от соперника, но с атакой уже третьим темпом в исполнении Николая Агапова ни голкиперу, ни защитникам не удалось справиться - 1:2. А потом бенефис Агапова продолжился. Сначала он установил паритет после навеса от Ярошенко на 44-й минуте. А уже в компенсированное арбитром время сумел вывести свою команду вперед.
Во втором тайме, на 54-й минуте, Даниленко сфолил в собственных владениях. Арбитр указал на «точку», а пенальти реализовал потенциальный новичок «Альянса».
Во втором тайме тренеры экспериментировали, так что немногочисленная ахтырская публика голов больше не увидела. В итоге 4:2.
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