В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем грузовика Renault, допустил наезд на велосипедиста. В результате чего 63-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Происшествие произошло сегодня днем в Конотопском районе. На автодороге между селами Чернеча Слобода и Снежки столкнулись автомобили Шевроле Авео и...
Ахтырский городской суд огласил приговор уроженцу Ахытрщины, который был задержан 23 января 2021 года как водитель, авто которого попало в...
Происшествие произошло 10 июня, около 22:00, на автодороге Конотоп-Сумы, вблизи села Калиновка, недалеко от Конотопа....
Конотопской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 46-летнему мужчине, который в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП....
ДТП произошло утром 7 июня. Двигаясь возле села Береза Шосткинского района, автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В...