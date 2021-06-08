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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:25354

В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Происшествие произошло сегодня около 20.00 в городе Конотоп по улице Свободы.

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем грузовика Renault, допустил наезд на велосипедиста. В результате чего 63-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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