В Конотопе грузовик насмерть сбил велосипедиста Происшествие произошло сегодня около 20.00 в городе Конотоп по улице Свободы.

Как предварительно установили работники полиции, 50-летний водитель, находясь за рулем грузовика Renault, допустил наезд на велосипедиста. В результате чего 63-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.