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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:06473

Сумчане выступили против многоэтажки в сквере «Дружба»

Сегодня в Сумах прошло общественное обсуждение градостроительной документации «Детальный план территории на земельном участке в переулке Зиновия Красовицкого, 1а, в г. Сумы».

Согласно ей, на участке пл. 13,75 сотки, который в свое время был передан предпринимателям в аренду под строительство кафе, теперь предлагается построить 9-этажный жилой дом. Он разместится сразу за внутренней дорогой сквера, недалеко от местного озерца, пишет Ваш шанс.

Жильцы соседних жилых домов, которых собралось на слушания более 30 человек (!), высказались категорически против такой идеи. Их устраивает кафе, но не многоэтажка. Проблемы же, которые поднимают люди, знакомые: что делать с парковками для уже трех существующих домов, да еще и нового? Куда именно будут заезжать машины? По мнению людей, для размещения всего, что предложили архитекторы, просто нет места. А если подъезд к новому дому сделают со стороны сквера, то его придется расширять. За счет сквера? В общем, вопросов немало.

Потому в качестве резолюции слушаний приняли следующее: ДПТ общественность не согласовала. Для дальнейших переговоров будет создана согласительная комиссия, которой и предстоит принять окончательное решение.

Общество Сквер Дружба
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