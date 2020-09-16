Борцы с Сумщины отличились на Гимназиаде

Спортсмены Сумской области порадовали нас такими результатами:
«Золото» завоевали:
- Маслак Захар, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2;
- Климентов Антон, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2;
- Демьяновский Дмитрий, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 12;
- Начовный Филипп, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 9;
- Дениченко Иван, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2.
Серебряную медаль получил:
- Куксенко Иван, ученик Коммунального учреждения Сумская специализированная школа I-III ступеней № 23.
Бронзовыми медалями были награждены:
- Сущенко Даниил, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 3;
- Кутиль Арсений, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 9;
- Мирошник Олег, ученик Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 им. Григория Гуляницкого;
- Бехало Ярослав, ученик Коммунального учреждения Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5.
Это второй результат среди регионов Украины.
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