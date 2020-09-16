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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Борцы с Сумщины отличились на Гимназиаде

С 1 по 3 июля в Хмельницком состоялся всеукраинский финал ІІІ летней Гимназиады по греко-римской борьбе.

Спортсмены Сумской области порадовали нас такими результатами:

«Золото» завоевали:

- Маслак Захар, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2;

- Климентов Антон, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2;

- Демьяновский Дмитрий, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 12;

- Начовный Филипп, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 9;

- Дениченко Иван, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 2.

Серебряную медаль получил:

- Куксенко Иван, ученик Коммунального учреждения Сумская специализированная школа I-III ступеней № 23.

Бронзовыми медалями были награждены:

- Сущенко Даниил, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 3;

- Кутиль Арсений, ученик Конотопской специализированной школы I-III ступеней № 9;

- Мирошник Олег, ученик Конотопской общеобразовательной школы I-III ступеней № 7 им. Григория Гуляницкого;

- Бехало Ярослав, ученик Коммунального учреждения Сумская общеобразовательная школа I-III ступеней № 5.

Это второй результат среди регионов Украины.

Спорт Греко-римская борьба
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