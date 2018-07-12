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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:171

11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины

Сумской областной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина 26-летнего жителя г. Кролевец, который сначала лишил жизни своего знакомого, а затем обчистил его карманы.

Событие произошло 4 июля 2019 в г.. Кролевец. Во время совместного употребления алкогольных напитков между обвиняемым и его знакомым на бытовой почве началась ссора, во время которой младший схватил деревянную палку, которая стояла в доме у печки, и нанес нею около пяти ударов по голове приятеля. После чего забрал у него 150 грн, которые выпали из кармана, и банковскую карточку, на которой было написано пин-код. В то время, когда 47-летний пострадавший умирал в доме, обвиняемый снял с его карточки 4 тыс. 700 грн, которые потратил на собственные нужды.

По приговору суда первой инстанции обвиняемый признан виновным в инкриминируемых преступлениях и, присоединив неотбытую часть наказания за предыдущее преступление, приговорен к 11 годам лишения свободы. Осужденный обратился в апелляционный суд, он настаивал на отмене этого решения, однако Сумской апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Действия осужденного квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 357 (похищение официальных документов, совершенное из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 185 (кража) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Приговор
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