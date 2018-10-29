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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:05569

В сумском сквере «Дружба» вместо кафе хотят построить 9-этажку!

В прошлом году Сумской горсовет дал добро на разработку градостроительной документации «Детальный план территории на земельном участке в переулке Зиновия Красовицкого, 1а, в г. Сумы».

Инициатором такого шага был физлицо-предприниматель, арендующий указанную землю площадью 0,1375 га уже много лет. Представитель горуправления архитектуры Анатолий Смолянинов тогда так объяснял необходимость разработки ДПТ: «Еще в 2012 году было принято решение о размещении на этом месте кафе, были внесены соответствующие изменения в генплан города Сумы. Эскизный проект рассматривался на градсовете, но по какой-то причине до сих пор не был реализован. Чтобы решить вопрос, как именно разместить объект, благоустроить прилегающую территорию, как будут проходить подъездные пути, - управление архитектуры и решило, что лучше разработать для этого детальный план. А заодно можно будет провести общественное обсуждение насчет актуальности данного объекта».

Ничего себе разработали! ООО «Архдизайнстудия», авторы нашумевшего огромного торгово-офисного центра прямо на р. Стрелке на Набережной р. Стрелки, решили продолжить свое дело. Теперь в сквере «Дружба» они (совместно с арендатором земли) предлагают вместо кафе построить 9-этажку!

К слову, общественное обсуждение этого шедевра пройдет сегодня в 14.00 в центре админуслуг на ул. Горького, 21, пишет Ваш шанс.

Общество Сквер Дружба
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