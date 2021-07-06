В Сумах ГАЗель столкнулась с легковушкой

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
Сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева патрульные получили 4 июля, около 23.30....
На улице Героев Крут произошла авария с участием Daewoo Nexia и ЗИЛ....
4 июля, около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева....
4 июля в 14:00 к спасателям Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение, что на автодороге «Ромны - Сумы»,...
Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Сумах, в котором травмировался мотоциклист....