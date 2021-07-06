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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:58584

В Сумах ГАЗель столкнулась с легковушкой

На улице Алексея Береста произошла авария с участием ГАЗ и Chery QQ.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.

Право Дтп
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