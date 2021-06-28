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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:47752

Сумскому горсовету предлагают новый исполком

На сайте Сумского городского совета 5 июля опубликовано три проекта решения: о роспуске действующего исполнительного комитета и назначения нового с персональным составом.

Автор документов - городской голова Александр Лысенко. Об этом он рассказал на своей странице в Фейсбуке, пишет Суспільне.

«На следующем пленарном заседании голосуем вето, сразу возвращаемся и решение о роспуске исполкома, об образовании исполнительного комитета, о количественном и персональном составе исполнительного комитета, который, я думаю, должен быть более представительным. Я буду предлагать депутатам объединить усилия и всем ввести своих представителей в исполнительный комитет», - сказал мэр.

Количественный состав предлагается в 18 человек (раньше был 20), из которых 16 - свободны. Два места заняты самим Александром Лысенко и секретарем городского совета Олегом Резником - они входят в состав исполкома по должностям. По словам городского головы, в исполнительном комитете должны быть представители сумских промышленных предприятий, общественных организаций, участники АТО, волонтеры.

Следующая сессия Сумского горсовета, во время которой должны рассмотреть эти вопросы, запланирована на 14 июля.

Напомним: 30 июня во время сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за проект решения о роспуске исполкома, который сформулировали на основе петиции с таким же предложением. «За» проголосовали 24 депутата из 33 присутствующих.

5 июля мэр это решение ветировал, опираясь на рекомендации правового управления. Оно пришло к выводу, что для роспуска исполкома именно по причине, которую указал автор петиции - утверждение новой стоимости проезда в частных маршрутках - нет оснований.

Теперь, чтобы преодолеть вето мэра нужно 29 голосов.

Экономика
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