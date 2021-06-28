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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине меньше 3% жителей привились двумя дозами от коронавируса

По состоянию на 6 июля в области сделано 88 162 прививки, привилось 59 386 человек, в том числе 28 776 пациентов - двумя дозами.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко во время брифинга.

По его словам, за вчера было проведено 1892 прививки. Из общего числа привитых: COVISHIELD – 14 696 человек. Вакциной COMIRNATY (Pfizer) сделано всего 23 076 прививок. Из них привилось 15 586 пациентов, а 7490 пациентов - двумя дозами. Вакциной ASTRAZENECA проведения 23 518 прививок, привито 10 406 пациентов, в том числе двумя дозами – 13 112 человек.

«Я хотел бы заверить жителей области, что все, кто прошел первые прививки вакциной ASTRAZENECA, получат вторую дозу этой же вакциной. Сегодня ожидается поставка еще 3,5 тыс. доз. Поэтому проблема, что может не хватить, больше не стоит, мы получим ее в полном объеме», - сказал Сергей Бутенко.

Кроме того, вакциной CORONAVAC сделано 26 872 прививки, привилось 18 738 человек, в том числе 8 134 человека - двумя дозами. 2 июля в область поступило 5000 доз этой вакцины.

Общество Вакцинация
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