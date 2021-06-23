Рятувальники закликають громадян бути обережними під час Івана Купала

Проте, якщо втратити пильність та не дотримуватися правил безпеки під час святкування, існує ризик втопитися та отримати опіки.
Так, з початку літа на водоймах країни потонуло вже 242 людини, з них – 39 дітей. Тільки за добу 5 липня кількість утоплень становила 8 осіб. Зокрема вчора у Сумах із річки Псел рятувальниками на поверхню було піднято тіло чоловіка 1974 р.н.
Переважна більшість випадків сталися через грубі порушення правил безпеки. Саме про це напередодні Івана Купала попереджали громадян фахівці Служби порятунку.
Надзвичайники спілкувалися із відпочивальниками на водоймах та застерігали їх від необачної поведінки, як під час свята Івана Купала, так і протягом усього купального сезону.
Крім того, фахівці ДСНС наголошували, що карантин попри послаблення й досі діє, проте він не матиме ефекту, якщо громадяни будуть порушувати встановлені обмеження.
У підсумку рятувальники зазначили, що вирушаючи відпочивати у місця з підвищеним рівнем небезпеки, а саме на річку чи ставок, головна умова дозвілля – посилена увага та відповідальність.
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