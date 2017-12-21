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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:2142

Прокуратура настаивает на пожизненном лишении свободы для осужденного за изнасилование малолетней падчерицы

Ювенальными прокурорами Сумской областной прокуратуры в апелляционный суд направлена жалоба на приговор суда первой инстанции, которым 42-летний мужчина признан виновным в совершении сексуального насилия, растления, изнасилования падчерицы и 4 июня 2021 года приговорен к 15 годам лишения свободы. Прокуратура не согласна с таким решением и настаивает на пожизненном лишении свободы для осужденного.

Напоминаем, что об указанном факте в полицию сообщила мать девочки. По ее словам, 28 мая 2020 года, зайдя в дом, она увидела, как ее сожитель пытается совершить действия сексуального характера с 10-летней дочерью. В присутствии правоохранителей девочка призналась, что подобное происходит уже около двух лет. Отчим запрещал ей рассказывать взрослым об этом, зато обещал купить ноутбук. Преступления против половой свободы и неприкосновенности девочки подтвердили эксперты.

Установлено, что обвиняемый до этого уже дважды отбывал наказание за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, в том числе и за умышленное убийство, однако на путь исправления не стал. Следовательно, лицо опасно для общества и заслуживает наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Действия обвиняемого квалифицированы как изнасилование, сексуальное насилие и растление малолетней (ч. 6 ст. 152, ч. 4 и ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 и ч. 3 ст. 15 / ч. 6 ст. 152 УК Украины). Приговор он ждал за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Пожизненное заключение Растление
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