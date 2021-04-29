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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:37470

На Сумщине будут судить главу сельсовета за незаконное выделение земли

Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении в настоящее время уже бывшего главы сельского совета, который путем подделки документов незаконно выделял землю местным жителям (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, глава села с целью получения неправомерной выгоды для других лиц в июле 2020 года подделал решение сессии об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления границ земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев) для их дальнейшей незаконной передачи местным жителям. На основании указанных документов было зарегистрировано право собственности на 20 га земли по четырем гражданами. Такими противоправными действиями глава сельского совета охраняемым законом общественным интересам причинил тяжкие последствия в сумме 762 тыс. грн.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Земля
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