На Сумщине будут судить главу сельсовета за незаконное выделение земли

По данным следствия, глава села с целью получения неправомерной выгоды для других лиц в июле 2020 года подделал решение сессии об утверждении технической документации по землеустройству относительно установления границ земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев) для их дальнейшей незаконной передачи местным жителям. На основании указанных документов было зарегистрировано право собственности на 20 га земли по четырем гражданами. Такими противоправными действиями глава сельского совета охраняемым законом общественным интересам причинил тяжкие последствия в сумме 762 тыс. грн.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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