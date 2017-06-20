Конотопчанки едут на чемпионат Европы

С 7 по 11 июля город Варна будет принимать чемпионат Европы по пляжному гандболу среди юношей и девушек.
В составе девичьей команды выступают две конотопчанки, воспитанницы ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасия Ткач и Мария Отрощенко.
Наша сборная будет выступать в группе «А». В первый день соревнований в 15:00 наши девушки сыграют с испанской сборной, а вечером в 20:00 встретятся с хозяевами площадки - Болгарией. На следующий день в 15:00 наши красавицы проведут матч со сборной Греции.
В Болгарию также поехала и юношеская сборная, но там наших нет.
Посмотреть матчи и поддержать сборную по пляжному гандболу можно будет в режиме онлайн на EHF-TV.
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