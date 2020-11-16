Минсоцполитики переназначило субсидии для большинства получателей

Как сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, субсидии были переназначены после получения в конце июня информации от Минфина по результатам проведенной верификации данных получателей жилищных субсидий на соответствие новым условиям получения помощи.
"Сейчас Минсоцполитики получило заявку на потребность в средствах для финансирования переназначенных субсидий за май и июнь текущего года и перечисляет соответствующие средства в регионы для проведения соответствующих выплат. Таким образом, в ближайшее время граждане получат причитающиеся им суммы жилищной субсидии за май и июнь текущего года в полном объеме", – сказано в сообщении.
При этом, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в в эти месяцы уменьшается из-за отсутствия услуги отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.
В министерстве подчеркивают, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода.
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