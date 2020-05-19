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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:00422

В Сумах в системе GPS не виден коммунальный транспорт

Из-за аварии на подстанции провайдера, временно коммунальный транспорт не будет отображаться в системе GPS.

Сейчас, по словам представителей компании, предоставляющей услуги по интернетсвязи, проводятся ремонтные работы по устранению неисправностей, сообщает КП «Электроавтотранс».

Что инетерсно, на сайте gps.sumy.ua действительно нет автобусов и троллейбусов, но есть маршрутки, хотя и не все. Кроме того, не отражается их количество на маршруте.

Общество GpS-контроль Коммунальный транспорт
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