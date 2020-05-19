В Сумах в системе GPS не виден коммунальный транспорт

Сейчас, по словам представителей компании, предоставляющей услуги по интернетсвязи, проводятся ремонтные работы по устранению неисправностей, сообщает КП «Электроавтотранс».
Что инетерсно, на сайте gps.sumy.ua действительно нет автобусов и троллейбусов, но есть маршрутки, хотя и не все. Кроме того, не отражается их количество на маршруте.
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