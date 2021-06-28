У кого из сумчан сегодня сухие краны? Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: пр-т Курский, 103/1 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 12/2, ул. Нахимова, 36 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ильинская, 49, ул. Харьковская, 30/2, ул. Г. Кондратьева, 153 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 1 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. Мира, 5 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Металлургов, 26 (замена кранов холодной воды в квартире).