У кого из сумчан сегодня сухие краны?

Речь идет о домах по адресам: пр-т Курский, 103/1 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Ильинская, 12/2, ул. Нахимова, 36 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ильинская, 49, ул. Харьковская, 30/2, ул. Г. Кондратьева, 153 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), пр-т М. Лушпы, 1 (замена стояка холодной воды в квартире), ул. Мира, 5 (замена кранов холодной воды в квартире), ул. Металлургов, 26 (замена кранов холодной воды в квартире).
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
В селе Новоселица, что под Сумами, местные жители остались без воды. Живут так две недели....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 30 июня на 1 июля будет приостановлена работа Ново-Оболонского водозабора....
Об этом сообщается на странице Конотопского водоканала в Фейсбуке....