Глуховчанка потеряла 35 тысяч, продавая велосипед В Глухове местная жительница пыталась продать через Интернет велосипед, однако вместо прибыли потеряла собственные средства.

В Глухове 37-летняя местная жительница разместила объявление на известном ресурсе о продаже детского велосипеда. На ее предложение откликнулся неизвестный, который предложил женщине перечислить 500 гривен стоимости товара на ее карточку, а уже потом она отправит велосипед покупателю логистической компанией. Глуховчанка согласилась. Через некоторое время ей позвонил «представитель банка», который сообщил, что деньги поступили, однако они не могут их отнести на счет из-за блокирования ее банковской карты. Чтобы ее активировать, нужно пройти авторизацию. Женщина предоставила телефонному собеседнику необходимую ему информацию, коды из смс-сообщения, поступившие из банка, а позже выяснила, что с «зарплатной» карты исчезло 14 860 гривен, а с «кредитки» - 20 000.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации, восстановления действия банковской карты - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.