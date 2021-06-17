Псевдобанкир обманул шосткинца на 20 тысяч В Шостке местный житель выполнил рекомендации неизвестного телефонного собеседника, назвавшийся сотрудником банка, и в результате остался должен банку более 20 000 гривен.

Обратившись за помощью к полиции, житель Шостки рассказал, что днем на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Телефонный собеседник предложил шосткинцу, имевшему в этом финансовом учреждении кредитный счет, оформить еще и текущий счет для личных средств. Тот согласился, однако «банкир» отметил, что для активизации нового счета нужно перечислить на него 4750 гривен. Мужчина выполнил условие, переведя с «кредитки» на указанный телефонным собеседником номер банковской карточки оговоренную сумму. Однако выяснилось, что в финансовой системе, якобы, произошел сбой и деньги на счет не были зачислены. По указаниям собеседника заявитель сделал еще несколько попыток, однако, по словам «банкира», все они были неудачны. Тогда мужчине порекомендовали пополнить свой мобильный номер телефона на 10000 гривен. После этой операции часть денег с мобильного счета вернулась на «кредитный», а другие исчезли.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых устанавливаются лица аферистов.

Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять информации, полученной по телефону от неизвестных людей, кем бы они ни назывались. Если вам звонят из банка и просят коды из смс-сообщение для дистанционного проведения финансовых операций, или авторизации, восстановления действия банковской карты - не соглашайтесь. Все вопросы относительно ваших денег решайте исключительно в финансовом учреждении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.