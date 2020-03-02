Зинченко профинансировал приезд немецкого пластического хирурга во Львов, который будет лечить детей Полузащитник сборной Украины, студент Сумского педуниверситета Александр Зинченко отметился очередным достойным поступком.

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко решил помочь детям. 24-летний полузащитник профинансировал приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, сообщает ТСН.

В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Визит врача, который уже в тринадцатый раз приезжает в Украину, приурочили к Евро-2020.