Зинченко профинансировал приезд немецкого пластического хирурга во Львов, который будет лечить детей

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко решил помочь детям. 24-летний полузащитник профинансировал приезд во Львов из Германии известного немецкого пластического хирурга Клауса Экснера, сообщает ТСН.
В течение недели специалист будет оперировать детей с врожденными и послеожоговыми повреждениями. Визит врача, который уже в тринадцатый раз приезжает в Украину, приурочили к Евро-2020.
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