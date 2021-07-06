На Сумщине еще 17 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 6 июля в Сумской области 77 993 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 17 человек (Глуховский район - 1, Краснопольский район - 1, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 3, Сумы - 2, Сумской район - 2, Тростянецкий район - 2, Шосткинский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1324 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 316 человек, из них за минувшие сутки - 23 (Кролевецкий район - 4, Липоводолинский район - 4, Ахтырка - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 5, Роменский район - 1, Сумы - 7).