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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині презентують науково-документальний фільм «Імені Виговського»

Допрем’єрні покази науково-документального фільму «Імені Виговського» українського режисера Олега ВОЛОДКЕВИЧА відбудуться 8 липня 2021 року в Сумах та 9 липня у Конотопі.

Переглянути стрічку та поспілкуватися з творчою авторською групою в м. Суми можна 8 липня 2021 року о 15.00 годині в конференц-залі Конгрес – центру СумДУ (м. Суми, вул. Покровська, 9/1, зала 220, 2 поверх).

В основі картини – історичні події, пов’язані з переможною Конотопською битвою, що відбулася понад 360 років тому. Тоді козацько-татарське військо, очолюване гетьманом Іваном Виговським, зняло двомісячну облогу Конотопу й здобуло блискучу перемогу над переважаючим військом московитських загарбників.

Над створенням документальної стрічки «Імені Виговського» – на замовлення Міністерства культури України – працювала кіностудія «Кінематографіст» Національної спілки кінематографістів України.

Ідея фільму належить письменникові, сценаристу Богданові ЖОЛДАКУ. У головній ролі – актор Віталій СТЕПАНЕЦЬ. Бюджет документального кіно зазвичай значно менший, аніж художнього, втім це не стало на заваді згуртованій творчій команді документалістів, аби розкрити масштаб та унікальність події.

У фільмі чітко прокреслені дві паралельні лінії: лінія історична із гетьманом Іваном Виговським у ході московсько-козацької війни 1659 року та лінія сьогоднішньої російсько-української війни, що точиться більш як сім років на сході країни. Зафільмовані кадри з військовими Конотопської 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського перехрещуються з історичними подіями часів Конотопської битви. Їх поєднує збройна боротьба за волю й незалежність України та й ворог той самий! Як свого часу казав гетьман Виговський, «як далеко козацька шабля засягла, так і влада козацька має бути!».

Робота над стрічкою тривала вісім місяців. Зйомки фільму відбувалися у квітні-травні 2019 року безпосередньо на Сумщині, на місці Конотопської фортеці та на полі Конотопської битви. До роботи над картиною були залучені відомі українські історики: Олексій СОКИРКО, Анатолій БУЛЬВІНСЬКИЙ, Кирило ГАЛУШКО, а також музикант Тарас КОМПАНІЧЕНКО, письменниця й публіцистка Оксана ЗАБУЖКО, краєзнавці Шаміль АКІЧЕВ (Конотоп) та Олег КОРНІЄНКО (Суми), бійці, громадські й державні діячі, митці, історичні реконструктори.

Творчий колектив картини «Імені Виговського»: автор сценарію – Богдан Жолдак, режисер – Олег Володкевич, головний оператор – Юрій МЕЩЕРЯКОВ, композитор – Тарас Компаніченко, генеральний продюсер – Світлана СТЕПАНЕНКО.

Звертаємо увагу: з метою дотримання протиепідеміологічних заходів кількість місць глядацької зали обмежена та дозволяє одночасно прийняти до 140 осіб. Також, обов’язковим є дотримання маскового режиму.

 
 
 
Досуг Кино
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