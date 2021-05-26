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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:19427

Скончался бывший мэр Лебедина

Исполнительный комитет Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким бывшего Лебединского городского головы Тересова Владимира Ивановича по поводу его смерти.

Его жизненный путь - это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, города и людей. Склоняясь в скорби и разделяя боль утраты, выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты.

Вечная память...

Справка

Владимир Тересов был главой горисполкома в 1990-94 годах.

Общество Утрата
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