Скончался бывший мэр Лебедина Исполнительный комитет Лебединского городского совета выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким бывшего Лебединского городского головы Тересова Владимира Ивановича по поводу его смерти.

Его жизненный путь - это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, города и людей. Склоняясь в скорби и разделяя боль утраты, выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты.

Вечная память...

Справка

Владимир Тересов был главой горисполкома в 1990-94 годах.