Скончался бывший мэр Лебедина

Его жизненный путь - это пример преданности и достоинства, творчества и настойчивости, любви к жизни, города и людей. Склоняясь в скорби и разделяя боль утраты, выражаем глубокие соболезнования семье и близким по поводу тяжелой утраты.
Вечная память...
Владимир Тересов был главой горисполкома в 1990-94 годах.
4 июля ни стало врача-анестезиолога Анатолия Тимофеевича Воронина....
В Шостке на 76-м году жизни отошла в вечность тренер по волейболу уже бывшей КДЮСШ «Свема» Екатерина Шара....
Коллектив Сумской областной филармонии глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты - смерти талантливой скрипачки, солистки филармонии, педагога Савельевой Евгении Петровны,...
Ахтырская городская территориальная громада сообщает, что сегодня, 30 мая, скончался Иван Григорьевич Шаповалов, художник, Почетный гражданин города Ахтырка, Человек с...
Сьогодні, 26 травня, у Сумах помер заслужений діяч мистецтв України, кобзар Микола Мошик....