На Сумщине поймали наркоторговку

По данным следствия, подозреваемая одновременно стала на учет в нескольких медицинских центрах заместительной поддерживающей терапии, где незаконно получала рецепты на право приобретения лекарственного средства «Метадон-ЗН». Полученные противоправным путем наркотики женщина реализовывала наркозависимым лицам.
Задержали женщину сотрудники полиции 2 июля после того, как она в одной из конотопских аптек незаконно приобрела 40 таблеток метадона.
Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконный сбыт наркотического средства) и ч. 2 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества) УК Украины. По ходатайству прокурора и следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 200 тыс. грн, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Шосткинской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 53-летней женщины, которая занималась незаконным оборотом наркотиков в...
В ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием «Мак», работники полиции обнаружили жителя города Путивль, который хранил у себя...
В Путивле 23-летний мужчина предоставлял свое жилье своим знакомым для употребления наркотических веществ....
В ходе полицейской оперативно-профилактической операции «Мак - 2021», которая проходит на территории области, правоохранители регулярно обнаруживают незаконные посевы наркосодержащих растений....
При отработке территории Сум, работники Роты полиции особого назначения обратили внимание на трех мужчин, которые сидели на лавочке....