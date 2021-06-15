На Сумщине поймали наркоторговку Конотопской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летней женщине, которая незаконно получала наркотические средства и реализовывала их соответствующим лицам.

По данным следствия, подозреваемая одновременно стала на учет в нескольких медицинских центрах заместительной поддерживающей терапии, где незаконно получала рецепты на право приобретения лекарственного средства «Метадон-ЗН». Полученные противоправным путем наркотики женщина реализовывала наркозависимым лицам.

Задержали женщину сотрудники полиции 2 июля после того, как она в одной из конотопских аптек незаконно приобрела 40 таблеток метадона.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконный сбыт наркотического средства) и ч. 2 ст. 308 (завладение наркотическими средствами путем мошенничества) УК Украины. По ходатайству прокурора и следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 200 тыс. грн, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.