Сумчанка перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Молоді авіатори України»

У конкурсі, який проводив Національний авіаційний університет спільно зі Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, взяло участь понад 300 учасників з усіх регіонів України (учні 9–11 класів, студенти закладів вищої, професійно-технічної освіти, вихованці позашкільних навчальних закладів, представники закладів культури тощо).

Учасники змагалися в трьох номінаціях: «Есе», «Авіамоделювання», «Малюнок». В останній журі віддало перемогу представниці Сум – вихованці студії образотворчого мистецтва міського центру науково-технічної творчості молоді Поліні ТОНАКОВІЙ.