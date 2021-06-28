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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:54193

Сумчанка перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Молоді авіатори України»

Вихованка міського центру науково-технічної творчості молоді перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Молоді авіатори України».

У конкурсі, який проводив Національний авіаційний університет спільно зі Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, взяло участь понад 300 учасників з усіх регіонів України (учні 9–11 класів, студенти закладів вищої, професійно-технічної освіти, вихованці позашкільних навчальних закладів, представники закладів культури тощо).

Учасники змагалися в трьох номінаціях: «Есе», «Авіамоделювання», «Малюнок». В останній журі віддало перемогу представниці Сум – вихованці студії образотворчого мистецтва міського центру науково-технічної творчості молоді Поліні ТОНАКОВІЙ.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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