Сумские теннисисты заявились в еврокубки, но денег нет

Как сообщил главный тренер команды по настольному теннису МСК «Теннисная академия» Владимир Хавкин, они подали документы в Европейскую федерацию настольного тенниса для участия в Еврокубке – втором по силе турнире в Европе после Лиги чемпионов. Однако в городском бюджете не предусмотрено средств на участие команды в международных соревнованиях.
Напомним: два года назад «Теннисная академия» играла в Еврокубке, но вылетела после второго раунда.
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