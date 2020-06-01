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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские теннисисты заявились в еврокубки, но денег нет

Сумская «Теннисная академия», ставшая серебряным призером клубного чемпионата Украины по настольному в Суперлиге, хочет выступать в еврокубках.

Как сообщил главный тренер команды по настольному теннису МСК «Теннисная академия» Владимир Хавкин, они подали документы в Европейскую федерацию настольного тенниса для участия в Еврокубке – втором по силе турнире в Европе после Лиги чемпионов. Однако в городском бюджете не предусмотрено средств на участие команды в международных соревнованиях.

Напомним: два года назад «Теннисная академия» играла в Еврокубке, но вылетела после второго раунда.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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