Сумские теннисисты заявились в еврокубки, но денег нет Сумская «Теннисная академия», ставшая серебряным призером клубного чемпионата Украины по настольному в Суперлиге, хочет выступать в еврокубках.

Как сообщил главный тренер команды по настольному теннису МСК «Теннисная академия» Владимир Хавкин, они подали документы в Европейскую федерацию настольного тенниса для участия в Еврокубке – втором по силе турнире в Европе после Лиги чемпионов. Однако в городском бюджете не предусмотрено средств на участие команды в международных соревнованиях.

Напомним: два года назад «Теннисная академия» играла в Еврокубке, но вылетела после второго раунда.