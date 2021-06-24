Чего ждать сумчанам от погоды во вторник? Сумской областной гидрометцентр сообщает, что 6 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +16 .. + 21 °С, днем +24 .. + 29 °С, по г.Сумы ночью +18 .. + 20 °С, днем +26 .. + 28 °С.