Чего ждать сумчанам от погоды во вторник?

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +16 .. + 21 °С, днем +24 .. + 29 °С, по г.Сумы ночью +18 .. + 20 °С, днем +26 .. + 28 °С.
2 июля по области и г. Сумы ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, ночью слабый туман, днем гроза, местами по области...
1 июля погоду на Сумщине определять малоградиентное поле....
30 июня погоду на Сумщине будет определять поле пониженного давления....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...