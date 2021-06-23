У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest» Агенція промоції «Суми» та творче об'єднання «ЯнЛуг» оголошують старт нового музичного проєкту – фестивалю «Галерея Fest».

Формат заходу передбачає виступи вуличних музикантів та гуртів.

Мета проєкту привернути увагу молоді до мистецтва міста, підвищити впізнаваність КУ Агенція промоції «Суми» та популяризувати бренд міста у всіх його проявах серед містян.

Сольним вуличним музикантам чи дуетам, які бажають взяти участь у проєкті та виступити на фестивалі варто заповнити анкету за цим посиланням.

Відбудеться фестиваль 24 липня (планувалося 10 липня), час проведення буде повідомлено додатково на сторінці Агенції промоції «Суми».

Місце проведення: вул. Соборна, 27 (сходи Сумської міської галереї).