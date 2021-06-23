У Сумах перенесли музичний фестиваль «Галерея Fest»

Формат заходу передбачає виступи вуличних музикантів та гуртів.
Мета проєкту привернути увагу молоді до мистецтва міста, підвищити впізнаваність КУ Агенція промоції «Суми» та популяризувати бренд міста у всіх його проявах серед містян.
Сольним вуличним музикантам чи дуетам, які бажають взяти участь у проєкті та виступити на фестивалі варто заповнити анкету за цим посиланням.
Відбудеться фестиваль 24 липня (планувалося 10 липня), час проведення буде повідомлено додатково на сторінці Агенції промоції «Суми».
Місце проведення: вул. Соборна, 27 (сходи Сумської міської галереї).
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