В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом: мотоциклист в больнице (видео) 4 июля, около 14 часов, на линию 102 поступило сообщение о ДТП с травмированными на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы, оградив место происшествия, предварительно установили, что 32-летняя водительница автомобиля Lexus, поворачивая налево с главной дороги на второстепенную, не убедилась в безопасности своего маневра и допустил столкновение с мотоциклом Lifan, водитель которого двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП 31-летний водитель двухколесного транспортного средства с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.