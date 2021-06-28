В Сумах автомобиль столкнулся с мотоциклом: мотоциклист в больнице (видео)

Инспекторы, оградив место происшествия, предварительно установили, что 32-летняя водительница автомобиля Lexus, поворачивая налево с главной дороги на второстепенную, не убедилась в безопасности своего маневра и допустил столкновение с мотоциклом Lifan, водитель которого двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП 31-летний водитель двухколесного транспортного средства с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
Для выяснения обстоятельств ДТП патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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