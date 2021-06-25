В Сумах дали всего 7 лет за убийство сына Прокуратура готовит апелляционную жалобу.

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение в отношении 63-летнего сумчанина, который лишил жизни своего сына, а затем спрятал тело в зарослях.

Напоминаем, что событие произошло 22 августа 2019 года в г. Сумы в одном из частных домов по ул. Сергея Табалы. В вечернее время 26-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой, где в таком же состоянии находился его отец. Между захмелевшими мужчинами произошла ссора. Сначала младший ударил отца, после чего старший пошел в гараж, взял там ружье и выстрелил в сына. От полученного ранения сын упал во дворе без признаков жизни.

Чтобы избежать наказания за содеянное, отец вывез тело на окраину города и закопал его в зарослях. Сначала он уверял, что ему не известно местонахождение его сына, даже написал заявление о его исчезновении. Однако затем признался в убийстве и показал место захоронения тела, где его и обнаружили сотрудники полиции 29 сентября 2019 года.

В суде обвиняемый утверждал, что планировал только напугать сына ружьем, а тот схватил за оружие и оно выстрелила. По приговору суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы. Прокуратура считает приговор слишком мягким, поэтому готовит апелляционную жалобу.